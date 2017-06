Urteil am Donnerstag? Missbrauchsprozess: Bill Cosbys Schicksal ist "in Gottes Händen"

Am Donnerstag werden die Beratungen im Missbrauchsprozess um Bill Cosby (79) weitergehen. Nach insgesamt über 30 Stunden ist die Jury am Mittwoch immer noch nicht zu einem Urteil gelangt, wie die amerikanische "Page Six" berichtet. Nach zwölfstündigen Beratungen am Mittwoch habe der Richter die Jury gegen 21:00 Uhr in den Feierabend geschickt. "Sie haben für zwölf Stunden gearbeitet, das ist genug", erklärte Richter Steven O'Neill, der außerdem meinte, dass die Juroren bisher mit "unglaublicher Würde und Genauigkeit" an ihre Tätigkeit herangegangen seien.