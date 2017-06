München/Milbertshofen - Am Donnerstagabend brannte ein Zimmer einer Wohnung in der Karlsteinstraße in Milbertshofen - Am Hart. Eine Mutter befand sich mit ihrem sechsjährigen Sohn und ihrer 17-jährigen Tochter in der Wohnung und brachte die Kinder sofort aus der brennenden Wohnung.