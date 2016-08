Am Montagmittag brannte ein Holzschuppen in Ottobrunn. Die darin gelagerten Reifen und Geräte sorgten für eine große schwarze Rauchwolke über der Gemeinde.

Ottobrunn - Die Ottobrunner Feuerwehr musste am Montag zu einem Haus in der Hans-Watzlik-Straße ausrücken. Ein Holzschuppen mit eingelagerten Reifen und Gerätschaften war in Brand geraten – zudem griff das Feuer auf das Dach der angrenzenden Garage über.