"Es wird jetzt geprüft, ob es vorher ein Warnsignal gab. Und falls es das gab, warum er trotzdem noch einmal in Richtung des Gleises gelaufen ist", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die anderen fünf Kollegen des Mannes seien bereits wegen des Zugs von der Strecke gegangen, als er auf einmal wieder zurücklief. Die Männer hatten zuvor für die geplanten Gleisarbeiten mehrere Geräte und Werkzeuge zu ihrer Arbeitsstelle transportiert. Die fünf Kollegen sahen das Unglück direkt mit an und mussten von einem Notfallseelsorger betreut werden.