David wünscht sich offentliches Schwimmbad in der Isar

Er durchstreift auf seinem Arbeitsweg nicht nur das moderne München: Die Strecke gleicht einer Führung durch die Geschichte der Landeshauptstadt. An einer Stelle sind am Flussufer die alten Anlegestellen eines historischen Ruderbootverleihes aus dem 19. Jahrhundert zu erkennen. An einem anderen Uferstück ragen Haken aus einer Mauer, wo in den vergangenen Jahrhunderten wohl Flöße festgebunden waren. Entscheidend für die Entwicklung Münchens, das aufgrund des Floßverkehrs vom Dorf zur Handelsmetropole wurde.

Zwischen Cornelius- und Boschbrücke hält David an: Momentan kämpfen er und seine Urbanauten-Kollegen dafür, hier ein Flussbad zu errichten. "Der Flaucher und der Englische Garten brauchen dringend ein Ventil." Ein natürliches Schwimmbad mitten in der Isar, das offen für alle ist und keinen Eintritt kostet, soll andere Bäder entlasten. Am 9. Juli findet in München das sogenannte Isartreiben statt, eine "Demo im Wasser", wie David es nennt. Dabei werden mehr als 200 Leute für ein Flussbad demonstrieren - und nebenbei durch die Isar treiben.

Vom Grundsatz her keine neue Idee: In Städten wie Zürich haben Flussbäder eine teilweise 100-jährige Tradition. Ebenfalls in der Schweiz hat sich das Fluss-Pendeln zum Trend entwickelt. In Basel etwa nutzen viele Menschen den Rhein, um samt Wickelfisch in die Arbeit oder nach Hause zu kommen. Nicht ohne Grund hat ausgerechnet ein dortiges Start Up den wasserdichten Beutel entwickelt. Nun breitet sich die praktische Schwimmhilfe immer weiter aus - auch nach Bayern.

Wem gehört die Stadt? David reizt die Grenzen aus. Am letzten Abschnitt seines Arbeitsweges, kurz vor der Ludwigsbrücke, ist Schwimmen offiziell nicht erlaubt. Dort ist das Wasser besonders ruhig und klar. "In München erleben wir eine wahnsinnige Verdichtung", sagt David. 30 000 Menschen zögen inzwischen jährlich in die Metropole. Im Wasser merkt er davon nicht viel. Als David am Flussufer Obdachlose entdeckt, die sich im Gebüsch Unterkünfte aus Europaletten gebaut haben, winkt er freudig hinüber.

