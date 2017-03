Doch dann folgten Knieverletzung, Kapitäns-Posse, Sendepause. Bis jetzt. Denn nun wirbelt Aigner wieder. Zwei Mal stand der 29-Jährige unter Neu-Trainer Vitor Pereira zuletzt in der Startelf, zwei Mal konnte er zumindest an jener Rolle schnuppern, die ihm zugedacht war: die jenen Akteurs, der den Unterschied ausmacht. Beim 1:2 gegen den FC St. Pauli steuerte Aigner die Vorlage zu Lumors Führungstreffer bei, in Hannover hatte er das 1:0 selbst auf dem Fuß und scheiterte an Ex-Mitspieler Philipp Tschauner, während Martin Harnik auf der Gegenseite den Spielentscheider gab.