Ehrliche, selbstkritische Worte jenes Mannes, der im Sommer nach seiner Rückkehr von Eintracht Frankfurt kollektive Jubelstürme entfachte. Gegen Braunschweig hätte Aigner zumindest am Status des umjubelten Nichtabstiegshelden feilen können, doch der 29-Jährige schlüpfte trotz vorbildlichen Einsatzes und Kampfgeistes durch die erwähnten Chancen in eine tragische Rolle. Jeweils kurz vor und nach der Pause vergab der gebürtige Münchner beste Möglichkeiten. "Klar macht man sich einen Kopf und denkt: Warum mache ich diesen Ball nicht rein, köpfe ihn nicht gegen die Laufrichtung?", fragte sich der niedergeschlagene Aigner hinterher selbst über die Szene in der 45. Minute, als er völlig freistehend im Fünfmeterraum an Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic gescheitert war. Der Flügelspieler habe nach der Partie "schon im Fernsehen gesehen, ich muss ihn nur in die Ecke köpfen". Nur: Im Spiel habe man "leider nicht so lange Zeit zu überlegen".