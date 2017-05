Unwetterfront im Anmarsch Heftige Gewitter am Wochenende - kommt dann der Sommer?

Das Wetter für München

Samstag: Mitunter Blitz und Donner. Am Vormittag gibt es Wolken, dazwischen scheint zeitweise die Sonne. Am Nachmittag unterbrechen Schauer und Gewitter zeitweiligen Sonnenschein, und die Temperaturen steigen am Tage auf 21 Grad.

Sonntag: Am Vormittag sind selten Wolken am blauen Himmel zu sehen. Am Nachmittag gibt es vielfach Schauer, stellenweise mit Blitz und Donner, und die Temperaturen klettern am Tage auf 21 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 11 Grad. Der Wind weht nur schwach aus nordwestlichen Richtungen.

Montag: In München scheint bei wenigen Wolken fast überall die Sonne. Die Höchstwerte betragen 21 Grad, die Tiefsttemperaturen der kommenden Nacht 9 Grad. Der Wind weht nur schwach aus Nordwest.

Dienstag: Prima Ausflugswetter. In München unterbrechen manchmal Wolken den Sonnenschein. Dabei werden während des Tages 22 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 12 Grad ab. Der Wind weht nur leicht aus Nordost.

Mittwoch: In München wird vereinzelt die Sonne von Wolken verschleiert. Dabei werden während des Tages 24 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 13 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.