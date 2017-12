München/Nürnberg - Hastig schiebt Flori sich den Löffel in den Mund. Nach Tagen und Nächten bei Minusgraden endlich eine warme Mahlzeit. Heute gibt es Kartoffelpüree mit Gemüse-Fleisch-Eintopf. Seine Hände wärmt der Obdachlose an dem heißen Tee, den er mit dem Essen von einem ehrenamtlichen Helfer des Vereins Kältebus München bekommen hat. "Ich weiß nicht, was ich ohne solche Angebote machen würde." Flori lebt auf der Straße. Gerade in der kalten Winterzeit zehrt das am ganzen Körper. Er ist kein Einzelfall - doch es gibt viele Möglichkeiten zur Abhilfe. Zumindest in der Theorie.