Politik: "Situation in München nicht hinnehmbar"

Die Patientenvertretung fordert, dass der Ausschuss heuer festlegt, wann und wie auch in München neue Kriterien erprobt werden können. Und: Sie hat schon einen konkreten Vorschlag. Sie wünscht sich, dass kleine Planungsbereiche definiert werden. Als Vorbild könnten die sogenannten Sozialregionen der Landeshauptstadt dienen. 15 Bereiche, über das ganze Stadtgebiet verteilt. So sind etwa Feldmoching-Hasenbergl und Milbertshofen-Am Hart ein Bereich, Berg am Laim und Trudering-Riem gehören zusammen, Altstadt-Lehel und die Maxvorstadt. In jedem dieser Bereiche müsste nach einer solchen Reform die vorgeschriebene Quote erfüllt werden, Umzüge in andere Teile der Stadt wären nicht mehr einfach möglich.