Deutsches Recht erlaubt Anklage

Der Jüngere schilderte am Donnerstag eine glückliche Kindheit und Jugend in der syrischen Hauptstadt Damaskus: Erste Liebe mit 13 oder 14, erste Experimente mit Zigaretten und Alkohol, ein bisschen Rebellion gegen den Vater. Religion, so sagte er, habe in seiner Familie keine große Rolle gespielt.

Kurz vor seinem 18. Geburtstag sei er in die Türkei geflüchtet, damit er während des beginnenden Bürgerkriegs in seiner Heimat nicht zum Militärdienst eingezogen wird. "Ich wollte eigentlich nicht meine Eltern, meine Freunde verlassen und in den Krieg ziehe – das habe ich nie gewollt." Jahre später kämpfte er laut Anklage aufseiten der islamistischen Rebellen.

Ahrar al-Scham zählt zu den radikal-islamischen Rebellengruppen in dem blutigen Konflikt. Sie betreibt den Sturz des Regimes von Baschar al-Assad und will einen islamischen Gottesstaat errichten. Teils soll sie bis zu 20.000 Kämpfer gehabt haben. Mitglieder und Unterstützer einer ausländischen terroristischen Vereinigung können nach dem Strafgesetz auch in Deutschland vor Gericht gestellt werden.