In einem RTL-Interview hatte Merkel gesagt, Kanzleramt und Parteivorsitz müssten ihrer Ansicht nach grundsätzlich in Personalunion geführt werden. Ob sie wieder antritt, sagte sie nicht. Die Äußerung kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass Merkel spätestens beim CDU-Parteitag im Dezember in Essen, wo ein neuer Parteivorstand gewählt wird, auch ihre Entscheidung über eine vierte Kanzlerkandidatur bekanntgeben wird.

Vor kurzem hatte es Spekulationen gegeben, sie könnte sich im Dezember abermals zur Parteichefin wählen lassen, dann aber erst im Frühjahr 2017 sagen, ob sie zur Bundestagswahl im September nächsten Jahres noch einmal antritt.