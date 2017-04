Unterlassene Hilfeleistung Gericht fällt Urteil nach Todes-Drama in der Isar

Kurz darauf hing er außen am Sicherungsnetz der Brücke. Als Adem I. das bemerkte, rief er Dennis G. hinzu. Der kletterte seinem Spezl nach. Stefan D. habe sich dann ins Wasser fallenlassen, berichtet er. Dennis G. ist Leistungsschwimmer gewesen. Doch in diesem Moment habe er an seine Kinder gedacht und sei nicht hinterher gesprungen. Er rief Stefan D. noch nach, dass dieser ans rechte, seichtere Ufer schwimmen soll. Doch das gelang dem 22-Jährigen nicht.

Erst vier Wochen nach dem Unglück gehen die Kollegen zur Polizei

Stattdessen trieb er auf den Sockel in der Mitte der Wittelsbacher Brücke zu. Dann verloren ihn seine Kollegen aus den Augen. Sie seien aber davon ausgegangen, dass Stefan D. dort problemlos aus dem Wasser klettern könne, erklärt Dennis G. vor Gericht. Deshalb hätten sie auch keinen Notruf abgesetzt. Adem I. wurde doch nervös. Er machte sich auf die Suche. Ohne Erfolg. Man sei dann stillschweigend übereingekommen, zu behaupten, Stefan D. sei nach Hause geschickt und danach nicht mehr gesehen worden.

Erst vier Wochen nach dem Sprung in die Isar plagte seine Kollegen das schlechte Gewissen so sehr, dass sie zur Polizei gingen. Dennis G. erzählte, dass sein Spezl in die Isar gestürzt sei. Er und Adem I. gaben danach ihre Jobs als Gleisbauer auf. Zu sehr ist diese Arbeit mit dem schrecklichen Tag im Mai 2015 verbunden.

Zwei Tage später wurde die Leiche von Stefan D. gefunden. Er hatte immer noch seine Arbeitskleidung und einen Stiefel an. Nach der Obduktion gingen die Ermittler von Ertrinken aus.

Irmgard D. aber hat noch einen Wunsch, den ihr nur das Ordnungsamt erfüllen könne, sagt sie. Freunde hatten an der Leichen-Fundstelle in der Nähe der Corneliusbrücke eine Gedenkstätte für Stefan D. mit Blumen, Lichtern und Texten eingerichtet. Die sei aber inzwischen geräumt worden. Stefans Mutter wünscht sich nun die städtische Erlaubnis, an dieser Stelle wieder an ihren ertrunkenen Sohn erinnern zu dürfen.

