Der Unbekannte hatte dem Opfer am Freitagmorgen von seinem Fahrrad aus im Vorbeifahren ein Messer in den Rücken gerammt. Der Fußgänger hatte nach der Tat selbst den Notruf gewählt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Danach war das Opfer in einem stabilen Zustand.