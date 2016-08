20:15 Uhr, hr, Tatort: Im Netz der Lügen

Eine Richterin (Karin Giegerich) wird beim Joggen angefallen. Sie erschlägt den Täter, einen potenziellen Vergewaltiger. Ein klarer Fall von Notwehr. Die Sache scheint ein einfacher Fall für Hauptkommissarin Klara Blum (Eva Mattes) zu werden. Als sich herausstellt, dass sich der tote Vergewaltiger - ein ansonsten unbescholtener Lehrer und Familienvater - mit seinem Opfer im Internet verabredet hat, werden Zweifel an der Notwehr-Version der Richterin wach.

21:40 Uhr, WDR, Mankells Wallander - Inkasso

Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erschlagen und ausgeraubt. Die Spur führt zu ihrem verschuldeten Ex-Freund, einem Türsteher. Bei den Ermittlungen bemerkt der Polizeianwärter Pontus (Sverrir Gudnason), dass seine Kollegin nervös wird. Isabell (Nina Zanjani) trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum: Einer der Verdächtigen in diesem Fall hat ein Druckmittel gegen sie in der Hand. Kommissar Wallander (Krister Henriksson) hält große Stücke auf die fähige junge Polizistin, deren Loyalität zu ihrem väterlichen Vorgesetzten einer harten Belastungsprobe ausgesetzt wird.