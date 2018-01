Unter uns, Köln 50667, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard bietet Simone die Hälfte seines Erbes an und fordert im Gegenzug seinen Posten als Geschäftsführer im Zentrum zurück. Während Isabelle fürchtet, dass Maximilian Vincent umbringen wird, erfährt Maximilian, dass es zwei Zeugen gibt, die etwas gegen Vincent in der Hand haben. Als Pauline Ronny wegen einer Verletzung als Trainingspartner verliert, bietet sich ausgerechnet Damian an, für Ronny einzuspringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura holt ihr schlechtes Gewissen ein. Sie will so nicht mehr weitermachen und hofft, dass Katrin Ruhe gibt, wenn sie die geforderten Unterlagen bekommt. Katrin denkt jedoch gar nicht daran. Paul will eine Niederlage gegen Viola nicht akzeptieren und das Problem vor Emily und Kates Rückkehr aus Gomera lösen. Er beschließt, Viola zu bezahlen. Da er auf die Schnelle jedoch keine 10.000 Euro auftreiben kann, muss er Viola auch noch bitten, ihm mehr Zeit zu geben.