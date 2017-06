Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Eröffnung vor 50 Jahren Neuer "Drugstore": Wo Gammler sich waschen - und feiern

Am 3. Juli 1967 eröffnete der "Drugstore" mit einem Happening für Hippies. Exakt 50 Jahre später gibt’s einen Neustart in renovierten Räumen – und eine Ausstellung, die an die glorreichen Zeiten erinnert.