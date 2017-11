Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jan traut seinen Augen kaum als er am Morgen in ein eindeutig zweideutiges Shooting von Holly und ihren muskulösen Tänzern hineinplatzt. Er kocht vor Eifersucht und will Hollys Gedanken endgültig wieder auf das Gründen einer Familie lenken. Als er ihre Pillenpackung in der Hand hat, kommt ihm ein verhängnisvoller Plan in den Sinn.