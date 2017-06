Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Die Nachricht von Opitz' Flucht versetzt die Schillerallee in Angst. Eva will sich mit ihrer Familie unter Polizeischutz in ein sicheres Versteck begeben, muss aber erst auf Till und Noah warten, die auf einem Ausflug sind. Benedikt dagegen vertraut der Polizei nach Opitz' Ausbruch nicht mehr und will selbst für die Sicherheit seiner Familie sorgen. Er wird vor Opitz das Feld nicht räumen. Derweil geraten Eva und Till in einen Streit um die Sicherheit ihrer Familie und übersehen, dass Opitz bereits bedroht, was ihnen am Wichtigsten ist: Noah.