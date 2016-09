19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Leon bereut, was gestern mit Nina passiert ist und will sich voll und ganz auf Milla und seine Beziehung konzentrieren. Er plant einen Pärchentag mit seiner Liebsten, der jedoch aus dem Ruder läuft. Theo überrascht Peggy und die anderen mit der Ansage, die Kneipe noch heute eröffnen zu wollen. Doch die Eröffnung läuft anders als geplant.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

In der Hoffnung, dass die Polizei Simone doch noch finden wird, beschließt die Familie, die Entscheidung, ob man sich auf Kerbers Deal einlassen soll, zu vertagen. Eins stellt Richard jedoch klar: Wenn einer nach Russland fährt, um illegal Waffen zu kaufen, dann er. Die Familie hält in ihrer Sorge um Simone zusammen. Alle hoffen, dass sich nicht auch noch Richard in Gefahr begeben muss. Als Richard und Carmen am nächsten Morgen jedoch erfahren, dass die Polizei keinen Schritt weiter ist, stellt sich Richard seinem Schicksal.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Anni wird von Rosa mit einer unerwartet coolen Aktion überrascht. Doch nach wie vor ist für Anni klar: Erotisch hat sie keinerlei Interesse an der Frau. Als Rosa auch noch großkotzig Annis Auto in die Reparatur bringen lässt, macht Anni ihr eine Ansage: Sie will nichts von Rosa, und die soll sie in Ruhe lassen. Doch Rosa tut das Gegenteil und bringt Anni mit einem leidenschaftlichen Kuss schwer ins Wanken.