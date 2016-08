19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jessica und Alessia haben die Nacht im Park geschlafen, doch heute müssen sie dringend eine neue Bleibe finden. Als Alessia vertretungsweise einen Putzjob in einer Villa übernimmt, überredet Jessica sie, sich an den Hausbesitzer ranzumachen und ihnen so einen Platz in der Villa klarzumachen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard hat Carmen versprochen, ihr mit ihren Geldsorgen zu helfen - obwohl sie ihm verschweigt, wofür sie das Geld wirklich braucht. Da Simone der Meinung ist, dass Carmen sie finanziell nur ausnutzen will, verschweigt er ihr sein Hilfsangebot. Doch kann das wirklich gut gehen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Dass Ayla Davids Firma nicht ihren Namen leihen will, da sie tief im Inneren unsicher ist, ob er nicht doch wieder zu unlauteren Mitteln greift, belastet die Beziehung des Paars. Als Tuner ihren Rückzieher auch noch ausdrücklich lobt, weckt er Aylas Trotz: wenn sonst schon niemand David eine zweite Chance gibt, sollte wenigstens sie als dessen Freundin ein Zeichen setzen! Aber kann sie ihm wirklich vertrauen?