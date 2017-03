Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones falscher Verdacht, dass Carmen und Richard eine Affäre haben, zieht unangenehme Kreise. Anstatt über VibraJoy berichtet die Presse über die vermeintliche Steinkampsche Ehekrise. Während Richard versichert, keine Affäre mit Carmen zu haben und Simone ihren Fehler einräumt, müssen beide bedrückt erkennen, dass sie eine grundlegende Vertrauenskrise haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Instinktiv will Sunny Chris' Erkenntnis, dass Felix ihm den Brand in der Lagerhalle anhängen will, nicht an sich ranlassen. Aber gleichsam kann sie auch nicht glauben, dass Chris den Brand gelegt hat. Überfordert weiß sie nicht mehr, was sie glauben soll. Aber so sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Beweislage spricht eindeutig gegen Chris.