Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Bestellen Sie hier die "Köln 50667"-Box auf DVD. Caro und Malte sind im Kühllaster gefangen und versuchen alles, um sich warm zu halten. Doch Caros Kräfte schwinden. Als sie sich von Malte zu verabschieden beginnt, indem sie ihre Fehler bereut, fleht Malte Caro an, nicht aufzugeben. Tatsächlich setzt sich der Kühllaster wieder in Bewegung und bringt sie in die Schillerallee zurück. Während Caro trotz des verbindenden Erlebnisses am nächsten Morgen für immer zu Jule nach Südafrika fliegen will, spürt Malte, dass er sie nicht verlieren will. Kommt diese Erkenntnis zu spät?