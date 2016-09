Rufus und Britta genießen bereits vor Erscheinen des Ivy-Buchs die Annehmlichkeiten des Promi-Autoren-Lebens in vollen Zügen. Doch als Till eine Homestory ankündigt, kommt es zwischen den beiden zum Streit. Denn Britta hat völlig andere Vorstellungen davon, wie eine Ivy-Wohnung auszusehen hat, als Rufus, der sich vor allem als Autor darstellen will. Als Till schließlich einen diplomatischen Kompromiss vorschlägt, ist Rufus immer noch nicht bereit, sich dem Ivy-Diktat zu fügen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Diego und seine Mitbewohner kommen kaum noch an Jan heran und beschließen, Joleen zu kontaktieren. Doch Joleens Stimme zu hören und sie zu sehen - wenn auch nur am Bildschirm - stürzt Diego in ein Gefühlschaos. Chantal ist gestresst, weil sie heute einen wichtigen Termin mit einer Kundin für ihren mobilen Friseurservice verschlafen hat. Eine Katastrophe, denn sie ist pleite und braucht dringend Aufträge.