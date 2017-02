Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny erwacht mit einem Riesenkater - und der vagen Erinnerung, das Taufvideo ins Netz gestellt zu haben. Iva ist alles andere als begeistert, hatte sie doch nie vor, den Song zu veröffentlichen. Auch Michelles Begeisterung hinsichtlich des Videos hält sich in Grenzen, so dass Ronny befürchten muss, alles falsch gemacht zu haben. Doch dann schlägt das Video im Netz ein wie eine Bombe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon und Sophie versuchen Oskar gemeinsam zu erklären, dass sie noch Zeit brauchen. Doch sie können weder den Kleinen noch sich selbst so richtig überzeugen. Während Leon in sich hineinhorcht und merkt, dass er nicht mehr nach Amerika abreisen will, wird auch Sophie klar, dass sie Leon nicht ziehen lassen darf. So stehen schließlich beide atemlos voreinander und fallen sich endlich in die Arme.