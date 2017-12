Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute leidet nach ihrer Rückkehr in die Schillerallee. Sie flüchtet in der Nacht sogar aus ihrer Wohnung, als sie die Erinnerungen an Maja nicht erträgt. In ihrer Trauer wird sie von Robert aufgefangen. Conor macht sich große Sorgen um seine Mutter und sucht die Hilfe von Robert und Irene. Als Ute und Till zufällig aufeinandertreffen, kommt es zu einer Auseinandersetzung, die durch Roberts Eingreifen in einem Unglück endet.