Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leo will Ronny von seinem Liebeskummer wegen Michelle ablenken. Als ihm eine Stelle als VibraJoy-Trainer angeboten wird, nutzt er die Chance, um an zwei gutaussehende Frauen heranzukommen. Er schafft es, Lena den Schlüssel für den Kursraum abzuschwatzen. Doch am nächsten Morgen muss Lena feststellen, dass Leo sie beide in massive Schwierigkeiten gebracht hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander fasst nach den Shootings für Tussi Attack den Plan, wieder einen Fuß als Modefotograf in die Tür zu bekommen. Maren findet die Idee super und lässt sich spontan auf eine erotische Fotosession mit ihm ein. Da sie die Nacht durchgemacht hat, findet sie sich auf den Bildern jedoch unattraktiv - und wird äußerst ungehalten, als sie sie an einem Ort entdeckt, an den sie ganz und gar nicht hingehören!