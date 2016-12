Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle ist aus Hamburg zurück und hat selbstgebackene Glückskekse von Carmen für alle mitgebracht. In Silvester-Feierlaune macht sich die Mädelsclique einen Spaß daraus, die Glückskeks-Sprüche als wörtliche Handlungsanweisungen zu nehmen. Michelle findet das sehr lustig - bis sie ihren eigenen Glückskeks öffnet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Das Schicksal will es so, dass Sunny nicht von Chris' Gefühlen für sie erfährt. Arglos verbringt sie den Silvesterabend mit Felix und ihren Freunden und glaubt sogar, dass Chris allmählich damit klarkommt, dass sie mit seinem verhassten Bruder zusammen ist. Doch in dem gärt der Gedanke, dass er keine Zeit mehr verschwenden sollte, um Sunny zu zeigen, dass er in sie verliebt ist.