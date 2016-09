19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti lässt sich Paula zuliebe darauf ein, ausgerechnet David beim Transport eines Kühlschranks zu helfen, doch dann wird der Matrix-Bus abgeschleppt und die Aktion artet in Stress aus. Hülya vergisst Schmidtis Brief für Elif in Hakans Tasche. Da dieser alles auffliegen lassen könnte, versuchen Schmidti, Krätze und Bülent, den Brief bei Hakans Saunabesuch zurückzuerobern.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Marian von Leo erfährt, dass sein Plan, Lena in die Kneipe zu locken, nicht funktioniert hat, beschließt er kämpferisch, Lena im Zentrum zu suchen. Doch als Marian ins Zentrum kommt, sieht er, warum Lena nicht in die Kneipe gekommen ist: Sie hat ein Date mit Patrick und fühlt sich sichtlich wohl bei ihm. Getroffen muss Marian fürchten, Lena verloren zu haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Kuss zwischen Vince und Sunny verunsichert beide. Während Sunny sich wehmütig an die guten Zeiten mit Vince erinnert, versucht Vince seine Gefühle wegzuschieben, da er nicht damit rechnet, dass Sunny ihm noch eine Chance gibt. Sunny weiht ausgerechnet Chris in ihre Gedanken ein, der Sunny heimlich liebt. Nur Lilly kennt Chris´ wahre Gefühle. Als Vince sich von Sunny verabschieden will, bricht sich aber doch seine Hoffnung auf einen Neuanfang mit ihr Bahn und er schlägt ihr vor, ihn nach L.A. zu begleiten.