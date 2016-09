19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Paula ist stinksauer auf David, weil er sie bezüglich seiner Gefühle belogen hat. Als David in der Schnitte auftaucht, setzt Paula ihn kurzerhand vor die Tür. Nina versucht, ihre Schwärmerei für Leon so gut es geht zu verdrängen und lässt sich auf ein Flirt-Coaching von Leon ein, um neue Männer kennenzulernen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Ingo Diana auf dem Eis laufen sieht, erkennt er wie vom Blitz getroffen, was er so lange nicht wahrhaben wollte: Er liebt Diana und will mit ihr zusammen sein! Nachdem er seine Angst, sich nach Bea auf jemand Neues einzulassen, endlich überwunden hat, will er Diana so schnell wie möglich davon erzählen. Doch der richtige Moment scheint sich auf der After-Show Party einfach nicht zu ergeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Anni vorzeitig nach Berlin zurückkehrt, erwischt sie Mesut um ein Haar mit Maja. Um seine Wette gegen Anni nicht zu verlieren, versteckt Mesut Maja unter einem Kaffeebohnen-Kostüm. Um sich zu entschuldigen und Maja wieder zu besänftigen, will Mesut Maja heimlich auf eine Türkeireise begleiten - und bringt Anni so trotzdem auf seine Spur.