Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Chico setzt alle Hebel in Bewegung: Vor seiner Oma und Mutter ergreift er Partei für Holly. Natürlich stößt er bei beiden auf taube Ohren - und zieht deswegen Konsequenzen. Er will eine Beziehung zu Holly, egal, was alle anderen sagen. Doch beruht diese Liebe wirklich auf Gegenseitigkeit? Oder sieht Holly nur ein lockeres Date in Chico?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Hat Basti im Matrix überhaupt noch eine Zukunft? Immer öfter gerät er in Zweifel - besonders, als Julius sein Angebot wiederholt. Basti könnte ab sofort in sein Startup einsteigen. Basti legt großen Wert auf eine gesicherte Existenz und geregelte Bahnen, das kann der Job im Startup garantiert nicht bieten. Doch ein erneuter Streit mit Piet bringt das Fass zum Überlaufen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

In ihrer Verzweiflung sucht Michelle Halt bei Ronny. Als die beiden sich dabei näherkommen, muss Ronny Michelle etwas sagen, dass ihr den Boden unter den Füßen wegzieht. Jenny ist überglücklich, dass es Deniz wieder besser geht. Ihren Antrag vergisst sie darüber völlig - doch Deniz nimmt sie beim Wort.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Vor seinem Prozess wegen Brandstiftung quält Felix die Angst. Um sich abzulenken, besucht er ein Konzert im Vereinsheim und gerät dort prompt mit Sunny aneinander. Sie macht Felix klar, dass er in den Knast soll, damit sie ihn nie mehr sehen muss. Verstört flieht Felix aus dem Vereinsheim und fällt eine folgenschwere Entscheidung.