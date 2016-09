19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Elif wird von ihrem Bruder Hakan vor der ganzen Familie mit dem Basketball-Video konfrontiert, auf dem Schmidti und sie sich küssen. Nihat will seine Tochter nun endgültig in die Türkei schicken. Ole macht sich an die Dorfbewohnerin Annette ran - obwohl Joes Bekanntschaft Ronja ihn warnt, dass diese verheiratet ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass Leo seinen Job im Krankenhaus verliert, weil Christoph sich über ihn beschwert hat. Christoph ist zwar bereit, seine Beschwerde zurückzunehmen, doch für Leo ändert das nichts. Als Thomas ihm deshalb Vorwürfe macht, eskaliert der Streit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sophie muss Schwangerschaft, Job und Familie unter einen Hut bringen. Ihr Geburtstag hat da keinen Platz. Leon und ihre Freundinnen überreden sie, die Arbeit hinten anzustellen und zu feiern. Doch Sophie ist sofort wieder im Arbeitsmodus, als sie das perfekte Männermodel für die City Stylz Underwear-Kollektion entdeckt. Spontan macht sie ihm ein Angebot und schürt damit Emilys Unmut, die das Model auch gerne für Tussi Attack engagieren würde.