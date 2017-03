Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Tobias ist nach Langers bedrohlichem Besuch klar, dass er nun nicht mehr abtauchen kann, weil er sonst Easy in Gefahr bringt. Als er sich bewaffnen will, wird er von Easy ertappt, der besorgt wissen will, was eigentlich los ist. Tobias versucht, sich herauszureden, doch Easy lässt sich nicht beruhigen. Während sich Easy besorgt an Eva wendet, kriecht Tobias resigniert bei Opitz zu Kreuze. Als Eva Tobias zur Rede stellt, macht Tobias klar, dass er keine andere Wahl sieht, als wieder für Opitz zu arbeiten.