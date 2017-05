Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Elli wird immer noch auf offener Straße als Sündenbock für KayCs und Pacos vermeintliche Trennung gemobbt. Um Elli zu schützen, veröffentlicht Paco eine Stellungnahme, in der er die Schuld an der Trennung auf sich nimmt. Das stachelt KayCs Fangemeinde leider nur noch mehr an. Als Elli massiv bedroht wird, schreitet KayC ein und stellt sich schützend vor ihre Cousine. Solidarisch will sie diesen Schritt auch in aller Öffentlichkeit gehen, um dem Streit zwischen ihr, Elli und Paco auch im wahren Leben ein Ende zu setzen.