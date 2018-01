Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana ist morgens überglücklich: Nach einer gemeinsamen Nacht mit Adrian ist sie sicher, dass ihre Beziehung richtig ernst wird. Schnell gerät sie vor Lucy ins Schwärmen und denkt schon an eine gemeinsame Zukunft. Was sie nicht ahnt: In der Zwischenzeit ist ihr vermeintlicher Traummann auf Abwegen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

War es das? Als Schmidit nach einer gemeinsamen Nacht mit Sabrina neben ihr aufwacht, muss er feststellen: Die Rapperin will Berlin verlassen. Ein Anruf hat alles verändert, denn Sabrina bekommt nochmal die Chance, es mit ihrer Musik in Duisburg zu versuchen - und bricht daher ihre Zelte in der Hauptstadt ab. War alles nur eine einmalige Sache?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny hofft, dass Deniz endlich aus dem Koma erwacht. Die Ärzte machen ihr jedoch klar, dass es sehr schlecht um ihn steht. Maximilian kann Vincent überwältigen und der Polizei übergeben - für alle eine große Erleichterung. Nur nicht für Michelle, für die eine Welt zusammenbricht, als ihr Vater verhaftet wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sophie kann sich nicht vorstellen, dass Emily ihre Taschen selbst anfertigt und will die von Leon bestellte Tasche zurückgeben. Als sie jedoch sieht, wie fleißig sich Emily reinhängt, muss Sophie ihre Meinung revidieren. Während Emily neue Hoffnung schöpft, mit Sophie könnte es doch eine Versöhnung geben, trifft Sophie eine Entscheidung.