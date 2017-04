Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone muss sich langsam eingestehen, dass sie mit ihren Verdächtigungen gegen Richard und Carmen alleine dasteht. Hat sie sich vielleicht doch in etwas verrannt? Während es in Simone anfängt zu arbeiten, gesteht Richard gegenüber Vanessa ein, dass er nicht mehr an eine Versöhnung glaubt. Doch dann überrascht ihn Simone mit der Bitte um ein Treffen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Tuner sie hat abblitzen lassen, will auch Jule trotzig nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dummerweise läuft er ihr im Kiez ständig über den Weg und wegen seiner Routinechecks dann auch noch im Krankenhaus. Jule ist gezwungen, ihn zu untersuchen - und so sehr sie sich auch dagegen wehrt, sie fühlt sich immer noch zu ihm hingezogen und will eigentlich nur mit ihm zusammen sein.