Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta zieht Irene auf ihre Seite, um Druck auf Andrea wegen des verschwundenen Lottoscheins auszuüben. Derart bedrängt, lässt es Andrea tatsächlich zu, dass Britta und Irene die Hubersche Wohnung nach dem Schein durchsuchen. Andrea glaubt, Britta und Irene ruhig gestellt zu haben, doch Irene kann angesichts des Millionen-Gewinns einfach nicht lockerlassen. Und so kommt es, dass sich Andrea vor Irene in ihrer Lüge verstrickt. Irene ist misstrauisch geworden und vertraut ihren Verdacht, dass Andrea die Millionen unterschlagen will, Robert an, der in Andreas Hörweite entschieden jeden Verdacht gegen seine Tochter abwehrt.