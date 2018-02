Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle glaubt, dass Vincent in Lebensgefahr ist und kann ihn nicht im Stich lassen. Sie ahnt nicht, dass sie dabei erneut Opfer von Vincents Manipulation wird. Jenny und Deniz sehen der Pumpwerk-Neueröffnung voller Zuversicht entgegen. Doch schnell wird klar, dass sie nicht so unabhängig sind, wie sie gerne wären.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sophie hat Leon alles gestanden, was in Moskau passiert ist. Sie will die Beziehung nicht aufgeben, doch Leon überlegt, ob die beiden ein grundsätzliches Problem haben. Vielleicht hat Sophie keine Gefühle mehr für ihn. Kann Leon ihr verzeihen?