Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris ist an seinem Tiefpunkt: Er sitzt fest, während Felix' und Sunnys Hochzeit bevorsteht - und er hat keine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Am Morgen der Hochzeit hält Chris den Gedanken an diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit nicht mehr aus. Felix wähnt sich derweil in Sicherheit, zumal Gerner und Katrin ihn mit einer bewegenden Geste in ihrer Familie willkommen heißen. Während Sunny an ihrem großen Tag mit einigen amüsanten Widrigkeiten zu kämpfen hat, erzwingt Chris einen Arzttermin und versucht zu fliehen.