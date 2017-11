Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Der Kuss hat bei Marie und Ronny mehr ausgelöst als sie voreinander zugeben wollen. So bleiben sie im Glauben, dass der andere kein Interesse hat. Isabelle will Michelles angekratztes Image aufpolieren und ahnt nicht, dass sie dabei Vincent auf verhängnisvolle Weise in die Quere kommt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist begeistert, dass ihre Clutch im Internet so viele Fans gefunden hat. Deswegen macht Paul ihr erneut Mut, an ihren beruflichen Plänen festzuhalten und kann sie schließlich überzeugen, seine finanzielle Hilfe doch noch anzunehmen. Emily macht daraufhin Nägel mit Köpfen, kauft Material ein und kündigt den Mieterinnen in ihrem Laden. Da erfährt Paul, dass sein lukrativer Auftraggeber Insolvenz angemeldet hat.