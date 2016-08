Valentin muss schweren Herzens akzeptieren, dass Jule nur seine Freundschaft will. Als Benedikt sieht, gegen welchen Proll sein Sohn verloren hat, gibt er Valentin Ratschläge, wie die Huber-Männer Frauen für sich gewinnen. Dazu gehört: Geld. Valentin will sich Jules Liebe aber nicht erkaufen und lehnt ein Angebot seines Vaters ab. Im Gegensatz zu Valentin ist Mario sehr an Geld interessiert. So bringt es Marios Interesse an seinem einstigen Nebenbuhler auf eine ganz neue Ebene, als Jule ihm von Valentins reichen Eltern erzählt.