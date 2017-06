Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Eine alte Freundin von Till hat ihm einen Brief in die WG geschickt. Maren fürchtet, die Post könnte Katrin in ihrer Trauer zurückwerfen. Wer weiß, was die Frau will? Alles scheint möglich, selbst eine alte Liebschaft schließt Maren nicht aus. Also beschließt sie, erst einmal herauszufinden, was in dem Brief steht.