Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas freut sich, eine tolle Wohnung gefunden zu haben und kündigt seinen Auszug aus der WG an. Doch dann der Schock: Er ist auf einen Betrüger reingefallen und hat 500 Euro in den Sand gesetzt. Maren sagt er aus Scham nichts davon, und vor den Freunden tut Jonas so, als könnte er zunächst bei einem Kumpel unterkommen. In Wahrheit weiß Jonas nicht, wo er hin soll.