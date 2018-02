Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringos Intrige, Easy so sehr in Geldnot zu treiben, dass er ihm den Beach verkaufen muss, trägt Früchte. Zwar tut es Ringo leid, Easy so fertig zu sehen, doch nicht einmal seine heimlichen Gefühle für Easy können ihn von seinem Plan abbringen. Ein von Ringo provozierter Kurzschluss im Kiosk treibt Easy finanziell endgültig in die Knie und Ringo ist endlich am Ziel: Easy verkauft ihm das begehrte Gelände zu einem Schnäppchenpreis.