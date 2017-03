Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Malte fühlt sich von Jannes verraten, als er von dessen Umzugsplänen ins Matrix-Loft erfährt. Widerwillig begleitet er Jannes zur Mietvertragsunterzeichnung und will am liebsten sofort mit einziehen, was Paula Malte jedoch verbietet. Peggy trifft zufällig einen erfolgreichen Wedding Planner, der von ihr beeindruckt ist und sie in seine Agentur einlädt. Zunächst winkt Peggy ab, doch nach einer frustrierenden Erfahrung in der "Schnitte" überlegt sie es sich noch mal.