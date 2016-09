19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy sieht ihrer gemeinsamen Zukunft mit Theo zuversichtlich entgegen. Doch dann ereilt sie eine überraschende Neuigkeit, die ihre Finanzen betrifft. Elif gerät in eine schwierige Situation als sie im Schwimmbad ihr Oberteil verliert und zu allem Überfluss auch noch ihre strengen Brüder auftauchen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa will Christoph überreden, sie zu Leos Gerichtsprozess zu begleiten. Doch Christoph, der wegen Simones Entführung unter Druck steht, hat für Leo keinen Kopf und scheint auch nach Leos Verurteilung kein Interesse an dessen Schicksal zu haben. Als Vanessa ihm seine vermeintliche Kaltherzigkeit vorwirft, bekommt sie die schockierende Nachricht, dass ihre Mutter entführt wurde.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip kann sich nach seiner durchfeierten Nacht an nichts erinnern. Doch er scheint Glück gehabt zu haben: Kreditkarte und Co. sind noch am Mann. Während Philip schockiert glauben muss, selbst Tausende von Euro in einem Nachtclub verprasst zu haben, ahnt er nicht, dass ihm im Suff doch wichtige Dokumente geklaut wurden.