19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Aylin hält es in Bastis WG nicht mehr aus, als Theo und Malte sie kühl und herablassend behandeln. Wütend flüchtet sie zu Jessica. Krätze rastet bei einem Spruch von Emmi über seine Körpergröße aus. Als er dann auch noch mit einem großen Typ aneinandergerät, will er solchen Witzen ein Ende bereiten - mit einem Basketballspiel.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Ingo kapiert hat, dass er Diana liebt, will er ihr seine Gefühle in einer großen Geste offenbaren. Unterdessen versucht sich Diana damit abzufinden, dass Ingo noch an Bea hängt und es für sie beide keine Zukunft gibt. Umso größer ist ihre Überraschung, als sie von Tobi erfährt, was Ingo plant. Mit klopfendem Herzen begibt sich Diana ins Loft zu Ingo. Dort erwartet sie allerdings eine böse Überraschung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Ayla amüsiert sich, als David unerwartet eifersüchtig auf einen ihrer Patienten reagiert. Doch als der sie anbaggert und dabei körperlichen Kontakt zu suchen scheint, gerät auch Ayla mit dem Patientenverhältnis ins Hadern und beschließt, dieses aufzukündigen. Dumm nur, dass ihr Patient eine Immobilie besitzt, die David gerne erwerben würde.