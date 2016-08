Für Malte kommt es nicht infrage, mit Caro Tobias' Kind großzuziehen. Wütend wirft er Caro raus, die in ihrer Hilflosigkeit nicht weiß, wie es weitergehen soll. Nach einer Nacht auf der Dachterrasse beschließt sie, sich erst einmal auf das werdende Leben in sich zu konzentrieren - und zwar allein, wie sie auch Tobias klarmacht. Doch dann erhält Caro eine Nachricht, die alles erneut auf den Kopf stellt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli hat sich vorgenommen, ihre alten Dämonen endlich hinter sich zu lassen und wieder zur Schule gehen. Sie merkt aber schnell, dass sie sich nicht einfach so wieder in die Schulgemeinschaft und auch in ihren Freundeskreis einfinden kann. Kevin hat von Alex den Auftrag bekommen, Ali As abzuholen und ihn über den Tag zu beschäftigen. Kevin freut sich riesig, muss aber Chantal abwimmeln, die unbedingt mitkommen will.