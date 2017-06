Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert am Freitag in den Soaps

Eva und Till sind fassungslos: Um eine Haar hätte Opitz es geschafft, Noah zu entführen, was Benedikt in letzter Sekunde verhindern konnte. Während Eva Till endgültig überzeugen kann, auf die Hilfe der Polizei zu vertrauen und Schutz in einer geheimen Wohnung zu suchen, bleibt Benedikt stur. Er will vor Opitz nicht klein beigeben und erst recht nicht, seine gerade erst wieder aufgenommenen Geschäfte durch seine Abwesenheit gefährden. Benedikt weiß, dass Noahs Entführung erst der Anfang war! Und so bereitet er sich mit gutem Grund auf den Ernstfall vor.