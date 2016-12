Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert am Freitag in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule trifft auf einen gut gelaunten Marc und würde ihn am liebsten fragen, was er in seiner freien Woche gemacht hat. Sie weiß aber, dass er auf Fragen, die sein Privatleben betreffen, abweisend reagiert. Dana beichtet Patrick nach ihrem Streit mit Nico, dass sie ihm immer noch misstraut. Patrick versucht sie aufzumuntern: Er will ihr ein ganz besonders schönes Weihnachtsfest bereiten - auch ohne Nico. Die WG kauft gemeinsam einen Baum, singt Weihnachtslieder und feiert in ausgelassener Stimmung. Doch dann taucht Nico in der WG auf.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Theo verabschiedet sich von Malte und Jannes. Die beiden finden die Bar völlig verwüstet vor und dann tauchen auch noch Gero und seine Jungs auf, die Geld wollen. Im Wellnessurlaub bekommt Miri das Gefühl, in Bezug auf Daniel einen großen Fehler gemacht zu haben. Überstürzt kehrt sie bereits nach einem Tag nach Berlin zurück, um Daniel ein Geständnis zu machen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo muss entsetzt feststellen, dass sein Weihnachtsgeschenk für Diana alles andere als perfekt ist. Auch Dianas Geschenk für ihn entpuppt sich als Reinfall. Aber keiner der beiden will bei der Bescherung schlecht vor dem anderen dastehen und so setzen sie alles daran, auf die Schnelle ein Ersatzgeschenk zu besorgen. Sie ahnen nicht, dass sie sich dabei gegenseitig im Weg stehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist nicht nach Weihnachten zumute, nachdem ihr und Till vor Augen geführt wurde, wie schnell seine Krankheit voranschreitet. Es fällt ihr schwer zu akzeptieren, dass Till seine Lebenszeit möglichst unbeschwert genießen will, anstatt sich mit seiner Krankheit zu konfrontieren. Doch als Gerner an Heiligabend mit seinem Plan, Katrin aus KFI zu kanten, auffliegt, wird Katrin bewusst, was für sie gerade wirklich im Leben zählt.